В День Военно-Морского Флота РФ Федорищев рассказал о памяти, подвиге и традициях

Эти строки Валентина Пикуля — не просто литературный образ, а отражение реальных судеб: «А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно, лишь на одно мгновение увидит море из окна дачного вагона — оно мелькнет ему сизым крылом чайки… Всё! Теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет».