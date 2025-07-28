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В День Военно-Морского Флота РФ Федорищев рассказал о памяти, подвиге и традициях

День Военно-Морского Флота память о подвиге юных моряков и традициях российского флота вновь стала центром внимания на самарской набережной.

День Военно-Морского Флота память о подвиге юных моряков и традициях российского флота вновь стала центром внимания на самарской набережной.

Именно здесь, у Аллеи Соловецких юнг, прошли торжественные мероприятия, посвящённые военно-морской славе страны.

Эти строки Валентина Пикуля — не просто литературный образ, а отражение реальных судеб: «А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно, лишь на одно мгновение увидит море из окна дачного вагона — оно мелькнет ему сизым крылом чайки… Всё! Теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет».

Пикуль сам был выпускником Школы Соловецких юнг — уникального учебного заведения, созданного в 1943 году для подготовки молодых моряков в годы Великой Отечественной войны.

Из Куйбышёва (ныне Самара) туда добровольцами ушли более 700 подростков в возрасте 14−15 лет. Все они прошли суровые испытания фронта, многие не вернулись с боевых заданий.

Сегодня Аллея Соловецких юнг в Самаре — это не просто памятник, а символ мужества, верности долгу и преемственности поколений.

Здесь, в День ВМФ, собрались ветераны, действующие моряки, представители власти и жители города, чтобы почтить память погибших и поддержать тех, кто продолжает служить на боевых кораблях.

Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

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