ФК «Енисей» потерпел второе подряд поражение на домашнем поле

27 июля красноярский футбольный клуб «Енисей» в своем втором домашнем матче подряд уступил «СКА-Хабаровск» в рамках Первой лиги.
Игра, состоявшаяся на Центральном стадионе, завершилась со счетом 1:2.
Гостям удачно выступил Батраз Гурциев, который забил два гола, в то время как единственный мяч для «Енисея» провел Александр Канаплин. Важным моментом встречи стало удаление защитника Эмерсона во втором тайме, что оставило команду в меньшинстве.
После этой победы «СКА-Хабаровск» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице, тогда как «Енисей» продолжает испытывать трудности, потерпев два поражения в двух матчах.
Следующий матч сибиряки проведут 4 августа во Волгограде против команды «Ротор».
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