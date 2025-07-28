Подготовка НАТО и особая жестокость: генерал рассказал о снайпершах ВСУ

Снайперши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, в любом случае будут уничтожены. По словам Липова, сложно сказать, сколько в среднем они живут в зоне боевых действий — сутки, двое, неделю либо месяц. Он отметил, что все зависит от направления, на которое их посылает командование — это оборона или контрнаступления. Отсюда надо исходить от того, что какое количество гибнет в целом украинских военных при проведении тех или иных авантюрных действий, однако в любом случае они уничтожаются.