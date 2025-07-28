Подготовка НАТО и особая жестокость: генерал рассказал о снайпершах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины чуть меньше половины среди снайперш наемниц, причем, их количество может меняться каждый день. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, сколько их в плену, а также, что их ожидает в плену.
Снайперши ВСУ стреляют в пах.
Снайперши в рядах Вооруженных сил Украины отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим, сказал aif.ru Липовой. По его словам, они ведут себя крайне изощренно, цинично, жестоко по отношению к нашим бойцам. Генерал отметил, что если кто-то из наших военнослужащих попадает в ее прицел, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса с таким расчетом, чтобы к нему на помощь пришли сослуживцы.
«И тогда начинается уничтожение всех тех, кто старается его спасти. И в основном снайперши почему-то все время попадают в область тела ниже пояса», — сказал собеседник издания.
Снайперш ВСУ обучают в странах НАТО.
Женщины-снайперы, которые затем служат в Вооруженных силах Украины, проходят подготовку в странах НАТО рассказал aif.ru Липовой. При этом он отметил, что некоторые снайперши ВСУ проходят уже подготовленными. Как правило, это спортсмены, которые раньше занимались биатлоном — спортивные школы, спортивные центры подготовки. А уже после завершения карьеры они подписывают контракт, идут наемниками, зарабатывают деньги уже в районах боевых действий, добавил он.
«Также их готовят в центрах специальной подготовки НАТО. Эти базы находятся не на Украине, а в Польше, Румынии, Болгарии и дальше уже в Прибалтике, Германии. Их готовят по-разному, все зависит от уровня первоначальной подготовки. Как правило, средний курс подготовки составляет от двух до четырех недель», — отметил он.
Сколько в ВСУ наемниц-снайперш.
Наемниц женщин-снайперов почти в два раза меньше, чем украинок в рядах армии ВСУ. По словам Липовова, сегодня все эти цифры относительны, так как уже завтра может все измениться. Но соотношение идет примерно один к двум.
Генерал отметил, что если говорить о снайпершах, то это могут быть сотни погибших, а если назвать количество погибших наемников — это десятки тысяч.
«В масштабах специальной военной операции, то это, наверное, достаточное количество, чтобы желание у остальных охотниц за большими или легкими деньгами, приехать сюда и зарабатывать деньги на крови», — сказал собеседник издания.
Снайперши ВСУ участвуют в боях на всех направлениях.
Снайперши Вооруженных сил Украины находятся на всех направлениях в зоне СВО, рассказал aif.ru Липовой. По его словам, они действуют в повседневных боевых действиях — это какие-то террористические операции, провокации, наступательные действия или оборонительные. Они присутствуют в тех местах, где командование посчитает нужным.
«Я могу сказать, что они есть на донецком, луганском, херсонском и запорожском направлениях. Они равномерно распределяются, но их концентрация особенно наблюдается на тех направлениях, на которых идут отступления ВСУ, где успешно продвигаются вперед наши войска», — сказал он.
Генерал добавил, что там количество снайперов наиболее максимальное, так как они способны нанести максимальный ущерб нашим подразделениям.
Никакого снисхождения к пленным снайпершам ВСУ.
В плену к снайпершам украинской армии не бывает снисхождения со стороны российских бойцов, сообщил aif.ru Липовой. По его словам, отношение к снайпершам, к наемникам, можно сказать, традиционное — мягко говоря, не совсем уважительное отношение. Он уточнил, что снайперши ведут себя крайне изощренно, цинично и жестоко к нашим бойцам.
«Поэтому, когда они попадают в плен, то к ним не бывает снисхождения. Это уже такие неофициальные традиции ведения боевых действий по отношению именно к таким врагам», — сказал собеседник издания.
За ликвидацию снайперш могут наградить.
Снайперши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, в любом случае будут уничтожены. По словам Липова, сложно сказать, сколько в среднем они живут в зоне боевых действий — сутки, двое, неделю либо месяц. Он отметил, что все зависит от направления, на которое их посылает командование — это оборона или контрнаступления. Отсюда надо исходить от того, что какое количество гибнет в целом украинских военных при проведении тех или иных авантюрных действий, однако в любом случае они уничтожаются.
При этом Липовой подчеркнул, что за уничтожение снайперш Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий российские бойцы получают моральную награду. Он добавил, что либо пленение, либо уничтожение снайперши — это в первую очередь для бойцов ВС РФ моральная награда.
«За то, что они теперь знают, что могут спокойно работать, не подвергая себя дополнительной опасности, которой и так на переднем крае предостаточно. Какие-то поощрения от командования рассматриваются уже индивидуально», — отметил в разговоре с aif.ru генерал.