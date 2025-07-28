Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с «оформлением» шенгенских виз

Злоумышленники начали похищать средства у граждан России, которые обращались в визовый центр для оформления документов. Мошенники звонят по телефону и представляются сотрудниками посольства, запрашивая информацию. Об этом рассказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг в интервью РИА Новости.
Эксперт заявил, что теперь аферисты сделали ставку на состоятельных россиянах, которые хотят выехать за рубеж, но испытывают сложности с оформлением визы из-за сложившейся геополитической ситуации. Мошенники сориентировались и придумали оригинальную систему обмана.
«Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства, чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам. Затем россиянину приходит уведомление о том, что был вход в его аккаунт “Госуслуг”. Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт — попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить, необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет», — сказал Калемберг.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники придумывают все более изощренные методы обмана доверчивых россиян. Недавно стало известно, что аферисты воруют деньги россиян через объявления с вакансиями.