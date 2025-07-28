Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с «оформлением» шенгенских виз

«Работают злоумышленники следующим образом. После подачи документов в визовый центр человеку звонит представитель посольства, чтобы уточнить деталь или снять вопрос по документам. Затем россиянину приходит уведомление о том, что был вход в его аккаунт “Госуслуг”. Человек в панике перезванивает, а далее уже действует стандартный скрипт — попытка финансирования терроризма, чтобы ее прекратить, необходимо набрать в банках кредитов и направить средства на безопасный счет», — сказал Калемберг.