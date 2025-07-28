Исполнитель теракта в Крокусе дважды посещал концертный зал до нападения

Установлено, что 22 марта Фаридуни* прибыл в «Крокус» около 16:00 мск на такси, где провёл обследование помещения на предмет наличия охраны и средств защиты. После этого он связался с сообщниками и сообщил об успехе подготовки. В 19:00 мск они прибыли к зданию, а в 19:45 мск начали теракт по указанию куратора.