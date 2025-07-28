Атаку БПЛА отразили в двух городах и одном районе Ростовской области

В Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом утром 28 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Атака отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что во время воздушной угрозы вспыхнул пожар вблизи хутора Васецкого Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.
Напомним, в ночь на 27 июля летательные аппараты также ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.
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