Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили в двух городах и одном районе Ростовской области

Вблизи хутора в Ростовской области вспыхнул пожар после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом утром 28 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Атака отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что во время воздушной угрозы вспыхнул пожар вблизи хутора Васецкого Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

Напомним, в ночь на 27 июля летательные аппараты также ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше