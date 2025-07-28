Жительница Прикамья осуждена за наркопреступления

Суд в Березниках вынес приговор 34-летней жительнице Соликамска. Женщина признана виновной в 16 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, включая покушение на сбыт в значительном и крупном размерах организованной группой с использованием интернета, незаконное хранение и сбыт наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В марте сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Соликамскому городскому округу задержали женщину в Березниках. При личном досмотре у фигурантки было изъято более 85 граммов синтетических наркотиков разных видов. В мобильном телефоне женщины нашли фотографии с координатами тайников. По этой информации правоохранители обнаружили и изъяли семь закладок в Березниках, а также схроны в Кизеле и Губахе. По месту жительства злоумышленницы при обыске изъяты весы, упаковочные материалы и другие предметы.
Жительница Соликамска призналась, что с 2024 года трудилась в интернет-магазине по сбыту наркотиков, выполняя функции курьера, закладчика и фасовщика на территории Прикамья. По заданию организаторов женщина перевозила крупные партии наркотиков, фасовала их и размещала в тайниках в Соликамске, Березниках, Губахе и Кизеле. Часть изъятых веществ предназначалась для личного употребления.
Суд приговорил виновную к 9 годам в исправительной колонии общего режима и дал отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.