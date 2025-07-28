Жителей двух округов Омска ждут перебои с водоснабжением

Жителей нескольких округов Омска ждут перебои с водоснабжением. Омский водоканал предупредил о временных отключениях в связи с проведением ремонтных работ и дезинфекцией водопроводных сетей.
В среду, 30 июля, с 11:00 до 19:00 в районе улицы 1-й Береговой будет проводиться дезинфекция водопровода. Воды не будет по адресам:
ул. 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30; в здании на ул. Госпитальной, 24; на колонках: ул. 1-я Береговая — Октябрьская, дома 32 и 14.
Также 30 июля, с 10:00 до 20:00, специалисты проведут замену арматуры на улице Полковой. Отключение воды затронет 17 многоквартирных домов, 18 административных зданий, 4 социальных объекта.
Адреса, где воды не будет:
пр. Карла Маркса, 11, 15, 15/1, 29, 31; ул. Пушкина, 63, 63а, 67, 67/2, 72, 74, 74/4, 76, 97, 99, 110; ул. Полковая, 28, 37; ул. Маршала Жукова, 72/1, 74 к. 1, 74 к. 2; ул. Масленникова, 9, 9а, 9б, 9 В, 11, 26, 26/1а, 28; ул. Ч. Валиханова, 16, 17, 18, 19; ул. Съездовская, 29/2, 29 к. 3, 31, 32, 34; ул. Красных Зорь, 2.
Машина с питьевой водой будет дежурить 30 июля с 10:00 у дома по адресу: ул. Масленникова, 9а. Там можно будет набрать воду до окончания работ.
В понедельник, 4 августа, с 10:00 до 23:00 в Советском округе будут менять запорную арматуру на улице Губкина, 2. На это время воду отключат по следующим адресам:
ТЭЦ-3; ул. Нефтезаводская, 51, 51а, 53; ул. Губкина, 1, 1а, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 2, 5/2, 7, 7/3; ул. 1-я Заводская, 39, 39а, 39б, 39д, 41.