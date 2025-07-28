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В Пхеньяне совершил посадку первый прямой авиарейс из Москвы

Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян совершил посадку в 9:30 по местному времени (3:30 по московскому времени).

Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян совершил посадку в 9:30 по местному времени (3:30 по московскому времени).

В аэропорту рейс встречали торжественно. Российской делегации во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым, возглавляющим межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Северной Кореи, и членам экипажа подарили цветы, передает ТАСС.

Полет был совершен на лайнере Boeing 777−200ER, вмещающем 440 пассажиров. Рейс вылетел из аэропорта Шереметьево в 19:30 по московскому времени 27 июля, время в пути составило около восьми часов.

Обратный рейс запланирован на 29 июля в 09:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).

Российские туристы, которые одними из первых отправились на новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, рассказали о высоком уровне обслуживания и о пляже, превзошедшем все их ожидания.

25 июня первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл на столичный Ярославский вокзал спустя пять лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса.