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Еда стала пыткой: из-за редкой болезни сибиряк похудел на 50 кг

В Бурятии мужчина похудел на 50 килограмм из-за редкой болезни.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии врачи совершили настоящее чудо, вернув к комфортной жизни мужчину, который жил с редким диагнозом — ахалазией кардии. Это заболевание, при котором в организме плохо проходит пища. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, во время болезни пациент похудел на 50 килограмм. Освоив сложнейший метод лечения мужчина успешно преодолев редкое заболевание.

— С помощью специального баллона мы расширили сужение пищевода. Благодаря этому пациент смог восстановиться, пройти лечение по другим заболеваниям и перенести открытую операцию на сердце, — пояснили в больнице.

Но этот случай не единственный, с чем столкнулись специалисты. В учреждение поступила 25-летняя девушка, которая страдала от приема пищи. Она не могла есть в заведениях общепита из-за срыгиваний. Ее также удалось вылечить благодаря новой методике.

Теперь медики РКБ могут оказывать высокотехнологичную помощь пациентам со всей Бурятии и ближайших регионов, где этот способ лечения еще не освоен. Так, с 2021 года в медучреждении провели уже 15 подобных операций, считающихся одними из самых сложных в эндоскопии.