Еда стала пыткой: из-за редкой болезни сибиряк похудел на 50 кг

Теперь медики РКБ могут оказывать высокотехнологичную помощь пациентам со всей Бурятии и ближайших регионов, где этот способ лечения еще не освоен. Так, с 2021 года в медучреждении провели уже 15 подобных операций, считающихся одними из самых сложных в эндоскопии.