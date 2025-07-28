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Обезьяны порвали провод: как ритуальное подношение воды превратилось в гибель нескольких человек

Более 30 человек пострадало и двое погибло в результате давки у храма в Индии.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум два человека погибли и еще 32 получили травмы в результате давки у храма в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Суматоха возникла сразу после того, как на жестяной навес упал оголенный электрический провод, оборванный обезьянами. Об этом инциденте сообщает агентство PTI.

Верующие прибыли в храм для ритуального подношения воды, когда и произошло ЧП. После того, как провод упал, ток распространился по жестяному навесу в комплексе. В толпе в миг возникла паника, которая переросла в давку.

Сообщается, что среди пострадавших есть и дети, и женщины. В настоящее время несколько человек находятся в критическом состоянии. К храму уже прибыли правоохранители. Ведется расследование случившегося.

Как KP.RU писал ранее, на курильском острове Шикотан в Сахалинской области произошел масштабный пожар, полностью уничтоживший единственный на острове православный храм. Речь идет о церкви Даниила Московского, расположенной в селе Малокурильское.