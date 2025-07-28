Обезьяны порвали провод: как ритуальное подношение воды превратилось в гибель нескольких человек

Как минимум два человека погибли и еще 32 получили травмы в результате давки у храма в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Суматоха возникла сразу после того, как на жестяной навес упал оголенный электрический провод, оборванный обезьянами. Об этом инциденте сообщает агентство PTI.