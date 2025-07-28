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На карте Красноярского края появилась новая река

Реку Голомокон внесли в каталог географических названий.

Источник: Комсомольская правда

На карте Красноярского края появилась новая река Голомокон. Ее внесли в каталог географических названий. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Большемуртинского района.

Река расположена в Эвенкийском муниципальном округе и является правым притоком реки Чиринда-Хон. Ее протяженность — 25 километров.

Гидрографически Голомокон относится к Енисейскому бассейновому округу, входит в речной бассейн Хатанга и подбассейн Котуй.

Официальный статус реки поможет корректно использовать название в картографии, документах и научных исследованиях.