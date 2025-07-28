В Красноярске продавали контрафактную вакцину против бронхита кур

Специалисты проверили деятельность оптового склада по хранению ветеринарных препаратов. Выяснилось, что на стенах склада нарушено лакокрасочное покрытие, что не позволяет проводить влажную уборку. Не ведется учет медпрепаратов. В холодильных камерах отсутствуют сертифицированные приборы для измерения температурного режима.