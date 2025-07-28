В Красноярске продавали контрафактную вакцину против бронхита кур

В Красноярске продавали контрафактную вакцину от бронхита кур. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Специалисты проверили деятельность оптового склада по хранению ветеринарных препаратов. Выяснилось, что на стенах склада нарушено лакокрасочное покрытие, что не позволяет проводить влажную уборку. Не ведется учет медпрепаратов. В холодильных камерах отсутствуют сертифицированные приборы для измерения температурного режима.
Помимо этого, выявлены реализация контрафактных препаратов против бронхита кур и болезни Ньюкасла.
Юрлицу выдано предписание устранить нарушения.
Ранее сообщалось о введении карантина из-за опасного вредителя в Красноярском крае.