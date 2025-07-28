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В Красноярске продавали контрафактную вакцину против бронхита кур

На складе хранения ветеринарных препаратов выявили грубые нарушения.

Источник: www.nationalworld.com

В Красноярске продавали контрафактную вакцину от бронхита кур. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты проверили деятельность оптового склада по хранению ветеринарных препаратов. Выяснилось, что на стенах склада нарушено лакокрасочное покрытие, что не позволяет проводить влажную уборку. Не ведется учет медпрепаратов. В холодильных камерах отсутствуют сертифицированные приборы для измерения температурного режима.

Помимо этого, выявлены реализация контрафактных препаратов против бронхита кур и болезни Ньюкасла.

Юрлицу выдано предписание устранить нарушения.

Ранее сообщалось о введении карантина из-за опасного вредителя в Красноярском крае.