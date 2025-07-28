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Топ-5 главных новостей в Молдове 28 июля 2025: Когда в Молдове после 40-градусной жары наступит передышка; жуткое ДТП в Молдове — от удара в столб погиб водитель и пассажирка; почему премьер Молдовы Речан сбеж

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 28 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 28 июля 2025:

1. Нам бы день простоять: В Молдове после 40-градусной жары наступит передышка — когда ждать комфортной погоды.

2. Жуткое ДТП в Молдове: Автомобиль съехал с трассы, перевернулся и врезался в электроопору — погибли водитель и его пассажирка.

3. Премьер Молдовы Речан сбежал от народа в Тараклии: Чтобы не допустить мирных граждан на встречу с главой кабмина, полиция задерживала активистов, била простых людей, блокировала центр города.

4. В Кишиневе старушка торгует с асфальта поношенными вещами, которые никто не покупает: «Очень тяжело жить сегодня, умереть надо уже, хватит…».

5. Власти бережно взращивают «холокост по-молдавски»: Но, основанный на фальшивках, формальный «поезд боли» на главной площади Кишинева сегодня никому уже не интересен.

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