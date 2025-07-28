В «Авангарде» высказались насчёт будущего Майкла Маклауда в Омске

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о текущем статусе переговоров с нападающим Майклом Маклаудом, чьи спортивные права в КХЛ принадлежат омскому клубу. Форвард оказался в центре громкого дела о сексуальном насилии 2018 года, но на днях канадский суд полностью оправдал его и других экс-игроков молодёжной сборной страны.
Сразу после вынесения оправдательного приговора «Авангард» возобновил активное общение с игроком.
«Мы на связи с Маком каждый день с момента решения суда. В первый день он, конечно, был на сильных эмоциях — это большое облегчение для него и всей его семьи. Мы просто поздравили его и дали время перевести дух», — отметил Сопин.
По словам генменеджера, Маклауд пока не спешит принимать окончательное решение, поскольку ожидает реакции НХЛ.
«Он хочет понять, какова будет официальная позиция лиги. Пока что НХЛ не рекомендует клубам подписывать контракты с этими игроками. Профсоюз выступил довольно сдержанно: юридически ребята оправданы, но решение о контрактах остаётся за клубами. В целом, по информации от агентов и североамериканских инсайдеров, шансов на то, что им позволят играть в НХЛ, немного. Мы ожидаем, что ясность появится в течение одной-двух недель», — сообщил он.
Несмотря на неопределённость, по словам Сопина, «Авангард» рассчитывает на возвращение игрока и готов предоставить ему место в составе.