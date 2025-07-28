В «Авангарде» высказались насчёт будущего Майкла Маклауда в Омске

«Он хочет понять, какова будет официальная позиция лиги. Пока что НХЛ не рекомендует клубам подписывать контракты с этими игроками. Профсоюз выступил довольно сдержанно: юридически ребята оправданы, но решение о контрактах остаётся за клубами. В целом, по информации от агентов и североамериканских инсайдеров, шансов на то, что им позволят играть в НХЛ, немного. Мы ожидаем, что ясность появится в течение одной-двух недель», — сообщил он.