Грозы, сильные ливни и град ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Грозы и сильные ливни ожидаются в понедельник во многих районах Беларуси, днем местами при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, во многих районах ожидаются грозы и сильные ливни. В дневные часы местами возможен град. Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман.
Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, днем местами — 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
В Минске будет преобладать облачная погода, пройдет дождь, временами возможны сильные ливни (вероятность осадков более 90%). Также в белорусской столице прогремит гроза. Ветер юго-восточный порывистый, местами при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха утром составит +18…+21°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а вечернее время столбик термометра опустится до отметки +20…+23°С.
При сильных ливнях снижается видимость, затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
Народные приметы на 28 июля
28 июля на Руси праздновали День Матушки Улиты. В народе эту дату считали серединой теплого периода. Солнце в последний раз давало людям максимум энергии, а через сутки начинало слабеть — осень становилась ближе.
Народные приметы:
- пошел ливень рано утром — погода скоро наладится;
- листья на липе стали желтого цвета — осень придет поздно;
- ветер подул с другой стороны — жди перемен;
- морковная ботва завяла — придут осадки;
- насекомые полетели близко к земле — к ясному дню;
- ливень с порывистым ветром — ненастье уйдет;
- к ночи появился туман — придут дожди;
- ветер подул с востока — ливни установятся на несколько дней.