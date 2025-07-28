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Грозы, сильные ливни и град ожидаются в Беларуси в понедельник

Сильные ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Грозы и сильные ливни ожидаются в понедельник во многих районах Беларуси, днем местами при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, во многих районах ожидаются грозы и сильные ливни. В дневные часы местами возможен град. Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, днем местами — 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.

В Минске будет преобладать облачная погода, пройдет дождь, временами возможны сильные ливни (вероятность осадков более 90%). Также в белорусской столице прогремит гроза. Ветер юго-восточный порывистый, местами при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха утром составит +18…+21°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а вечернее время столбик термометра опустится до отметки +20…+23°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

При сильных ливнях снижается видимость, затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Народные приметы на 28 июля

28 июля на Руси праздновали День Матушки Улиты. В народе эту дату считали серединой теплого периода. Солнце в последний раз давало людям максимум энергии, а через сутки начинало слабеть — осень становилась ближе.

Народные приметы:

  • пошел ливень рано утром — погода скоро наладится;
  • листья на липе стали желтого цвета — осень придет поздно;
  • ветер подул с другой стороны — жди перемен;
  • морковная ботва завяла — придут осадки;
  • насекомые полетели близко к земле — к ясному дню;
  • ливень с порывистым ветром — ненастье уйдет;
  • к ночи появился туман — придут дожди;
  • ветер подул с востока — ливни установятся на несколько дней.