Грозы, сильные ливни и град ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Грозы и сильные ливни ожидаются в понедельник во многих районах Беларуси, днем местами при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, во многих районах ожидаются грозы и сильные ливни. В дневные часы местами возможен град. Утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман.

В Минске будет преобладать облачная погода, пройдет дождь, временами возможны сильные ливни (вероятность осадков более 90%). Также в белорусской столице прогремит гроза. Ветер юго-восточный порывистый, местами при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха утром составит +18…+21°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а вечернее время столбик термометра опустится до отметки +20…+23°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.