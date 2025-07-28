На Новой Земле выявили повышение уровня радона

«Он выше, чем в прошлом году, примерно в два раза. Мы высаживались в тех же самых местах, например, это Русская Гавань, мы там высаживались в 2024 году, и сейчас у нас значения по радону выше, — сказал Яковлев. — Как правило, при достаточно мощной мерзлоте объем этого циркулирующего радиоактивного газа сравнительно небольшой, потому что его сдерживает мерзлота. Есть предположение, что так проявляется оттаивание многолетних мерзлых пород, и это позволяет увеличиваться количеству свободного радона, что мы, собственно, и зафиксировали».