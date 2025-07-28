Жители Иркутска 28 июля смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Акция пройдёт в четырёх точках Иркутска: у рынка «Бакалея» (ул. Трактовая, ½) и перед ТРЦ «Юбилейный» с 10:00 до 14:30, а также у Свердловского рынка и здания «Меха Сибири» (ул. Байкальская, 108) с 15:30 до 20:00. Обследование будет проводиться в передвижных лабораториях центра.