Жители Иркутска 28 июля смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

28 июля, во Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами, жители Иркутска смогут бесплатно и анонимно провериться на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Акция пройдёт в четырёх точках Иркутска: у рынка «Бакалея» (ул. Трактовая, ½) и перед ТРЦ «Юбилейный» с 10:00 до 14:30, а также у Свердловского рынка и здания «Меха Сибири» (ул. Байкальская, 108) с 15:30 до 20:00. Обследование будет проводиться в передвижных лабораториях центра.
Результаты тестирования будут известны через 15 минут после процедуры. Специалисты проконсультируют всех участников акции и при необходимости порекомендуют дальнейшие действия.