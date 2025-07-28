Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Иркутска 28 июля смогут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Результаты тестирования будут известны через 15 минут после процедуры.

Источник: Freepik

28 июля, во Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами, жители Иркутска смогут бесплатно и анонимно провериться на гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Акция пройдёт в четырёх точках Иркутска: у рынка «Бакалея» (ул. Трактовая, ½) и перед ТРЦ «Юбилейный» с 10:00 до 14:30, а также у Свердловского рынка и здания «Меха Сибири» (ул. Байкальская, 108) с 15:30 до 20:00. Обследование будет проводиться в передвижных лабораториях центра.

Результаты тестирования будут известны через 15 минут после процедуры. Специалисты проконсультируют всех участников акции и при необходимости порекомендуют дальнейшие действия.