В Омске рассказали, почему вырубают деревья у дорог и тротуаров

Деревья также сносят при строительстве новых тротуаров, чтобы обеспечить хороший обзор дорожных знаков, а ещё при возведении жилых микрорайонов. Важным условием является соблюдение требований пожарной безопасности: если дерево растёт слишком близко к жилым домам — менее чем в пяти метрах — его убирают.