В Омске рассказали, почему вырубают деревья у дорог и тротуаров

В Омске продолжается плановая вырубка деревьев — в департаменте городского хозяйства объяснили причины таких действий. Главная задача — снизить риск падения ветхих растений, ведь за последние годы в хорошем состоянии оказались лишь 5−10% деревьев. Об этом сообщает NGS55.RU.
Деревья также сносят при строительстве новых тротуаров, чтобы обеспечить хороший обзор дорожных знаков, а ещё при возведении жилых микрорайонов. Важным условием является соблюдение требований пожарной безопасности: если дерево растёт слишком близко к жилым домам — менее чем в пяти метрах — его убирают.
В прошлом году обновление зелёных насаждений прошло на десяти улицах Омска. Там спилили старые деревья, а взамен посадили новые — яблони, липы, ясени, белую иву, пирамидальный тополь и остролистный клён. Среди обновлённых улиц — Воровского, Авиационная, Куйбышева, Маршала Жукова, Багратиона, Ленинградская площадь, набережная Тухачевского, 6-я Шинная, Маяковского и 60 лет Победы.