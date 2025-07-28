Хотите тень? Платите деньги! Туристы в Сочи столкнулись с новым побором

Отдыхающие в Сочи столкнулись с завышенными ценами на аренду мест на пляжах. Однако речь идет не только о заветных лежаках под палящим солнцем. Теперь туристам предлагают арендовать и места в тени, пишет «Российская газета».
Отдыхающим не удастся даже просто прийти и полежать на своем полотенце. Такие места также продают. Известно, что место под тенью оценили в 1,5 тысячи рублей.
Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, такие ситуации недопустимы. Пляжи в Сочи принадлежат городу. Дополнительная плата за место незаконна, указывается в материале.
Популярным у российских туристов направлением, помимо Сочи, зачастую оказывается Турция. Однако и там сейчас не отдохнешь. Более четырех дней в нескольких городах бушуют лесные пожары. Они охватили, в том числе, курортные регионы: Анталью и Анкару.