В среду телебашня в Перми пройдет профилактику

В среду, 30 июля, с 09:00 до 18:00 на телебашне в Перми пройдет профилактика.
В эти часы будет осуществляться с пониженной мощностью вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, кроме того, возможны периодические приостановки вещания радиопрограмм: «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Наше Радио», «Радио Альфа», «Шансон», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Sputnik +», «Эхо М», «Пилот ФМ», «Ретро ФМ», «Радио Книга», «Хит ФМ», «Гордость», «Радио Вера», «Радио Energy», «Радио 7», «Relax FM», «Дорожное радио», «Авторадио», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Новое радио», «Юмор ФМ», «Камеди Радио», «Лайк ФМ», «ПИ ФМ», «Орфей».
В это время на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Не следует менять настройки, после завершения работ телеканалы и радио снова будут доступны.