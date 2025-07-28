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Россиянам рассказали о скором сокращении рабочего дня

Продолжительность рабочего дня россиян может сократиться до семи часов 20−25 минут. Такое предположение высказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

В связи с сокращением рабочего дня, доходы работников могут снизиться, сообщил Пищальников.

Продолжительность рабочего дня россиян может сократиться до семи часов 20−25 минут. Такое предположение высказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20−25 минут», — заявил Пищальников. Его слова приводит «Газета.Ru». В связи с этим увеличится количество переходов на гибкие графики, а доля работников, у которых снизятся доходы может превысить 40%.

Согласно информации Росстата, в 2025 году средняя продолжительность рабочего дня составила 7 часов 32 минуты. Данный показатель на 10 минут меньше по сравнению с аналогичным за 2024 год.

Ранее в Госдуме уже предлагали ввести сокращенный рабочий день на час по пятницам при пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».