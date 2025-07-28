Россиянам рассказали о скором сокращении рабочего дня

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20−25 минут», — заявил Пищальников. Его слова приводит «Газета.Ru». В связи с этим увеличится количество переходов на гибкие графики, а доля работников, у которых снизятся доходы может превысить 40%.