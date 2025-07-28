Вылеты и прилеты между Пермью и Санкт-Петербургом задержали на несколько часов

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, вылет самолета из Перми был сдвинут с 17.50 на 19.45. Обратный рейс из Санкт-Петербурга также задержался — вместо 16.50 борт прибыл в Пермь только в 20.15. Задержки связывают с ограничениями в работе аэропорта северной столицы.