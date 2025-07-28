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Подавший сигнал бедствия самолет Embraer приземлился в Махачкале

Летевший из Ижевска в Махачкалу самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирский самолет Embraer, который ранее над Каспием подал сигнал бедствия, успешно приземлился в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — уточнили в авиаслужбах.

Напомним, Embraer 190, летевший из Ижевска в Махачкалу, над Каспийским морем подал сигнал тревоги.

В четверг, 24 июля, в Амурской области разбился пассажирский Ан-24. Все 48 человек, которые находились на борту лайнера, погибли. Следственный комитет РФ изъял двигатели самолета.