Подавший сигнал бедствия самолет Embraer приземлился в Махачкале

Пассажирский самолет Embraer, который ранее над Каспием подал сигнал бедствия, успешно приземлился в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.
«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — уточнили в авиаслужбах.
Напомним, Embraer 190, летевший из Ижевска в Махачкалу, над Каспийским морем подал сигнал тревоги.
В четверг, 24 июля, в Амурской области разбился пассажирский Ан-24. Все 48 человек, которые находились на борту лайнера, погибли. Следственный комитет РФ изъял двигатели самолета.