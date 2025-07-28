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В Иркутске на заправках выросли цены на бензин

Изменения на местных АЗС происходят каждую неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изменение цен на топливо — уже не сюрприз для автомобилистов. Стоимость бензина на АЗС растет еженедельно. Судя по последним данным Иркутскстата, за литр 92-го бензина сейчас придется отдать 57−58 рублей.

Братск остается в лидерах по самому дорогому топливу — 58 рубля за литр. Зима и Ангарск держат позиции на 57,08 рубля, а в Иркутске народная марка стоит 57,09 рубля.

95-й бензин значительно выше в цене. Самые минимальные расценки в Зиме, Ангарске и Иркутске — здесь литр равен 60,40 рубля. В первое место по дороговизне разделили Братск и Усть- Илимск, там на табло заправок 95-й стоит 61,30 и 61,16 рубля соответственно.

Обратите внимание! Указанные цифры — усредненные значения. Точную стоимость всегда можно увидеть на табло конкретной заправки. Водителям нужно помнить, что ситуация на топливном рынке остается динамичной — незначительные изменения происходят еженедельно.