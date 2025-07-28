В Иркутске на заправках выросли цены на бензин

95-й бензин значительно выше в цене. Самые минимальные расценки в Зиме, Ангарске и Иркутске — здесь литр равен 60,40 рубля. В первое место по дороговизне разделили Братск и Усть- Илимск, там на табло заправок 95-й стоит 61,30 и 61,16 рубля соответственно.