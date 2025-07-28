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Дилер из ближнего круга: Назван поставщик афганских наркотиков в офис Зеленского

РИАН: Брат Ермака поставляет наркотики из Афганистана в офис Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Младший брат руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, Денис Ермак, привез летом прошлого года из Афганистана в Киев партию наркотиков для руководства Украины. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Ермак-младший в компании двух граждан Незалежной и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Обратно компания возвращалась на Украину через Турцию и Молдавию.

В багаже Богатырева и Касими, по словам собеседника агентства, на Украину и завезли наркотики. Причем, никаких препятствий на пути доверенные дилеры не увидели. Все дело в том, что из самого Афганистана вывезти запрещенные вещества — не проблема. А силовики в Турции и Молдавии всячески помогают украинским спецслужбам.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что несмотря на предупреждения Минздрава об опасности наркотиков, глава киевского режима Владимир Зеленский начал их употреблять, что в итоге привело к зависимости.

Еще в 2021 году украинские правоохранители знали, что депутат Рады от «Слуг народа» Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.

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