Дилер из ближнего круга: Назван поставщик афганских наркотиков в офис Зеленского

В багаже Богатырева и Касими, по словам собеседника агентства, на Украину и завезли наркотики. Причем, никаких препятствий на пути доверенные дилеры не увидели. Все дело в том, что из самого Афганистана вывезти запрещенные вещества — не проблема. А силовики в Турции и Молдавии всячески помогают украинским спецслужбам.