«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне»: что произошло на Дне ВМФ в Петербурге

В День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге главным героем стал 61-летний Павел Морозов, который три года служил на Северном флоте. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлек внимание кортежа президента РФ Владимира Путина, когда тот проезжал мимо Дворцовой площади и сада Зимнего дворца. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».