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«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне»: что произошло на Дне ВМФ в Петербурге

Владимир Путин неожиданно остановил кортеж, увидев мужчину с флагом.

Источник: Комсомольская правда

В День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге главным героем стал 61-летний Павел Морозов, который три года служил на Северном флоте. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлек внимание кортежа президента РФ Владимира Путина, когда тот проезжал мимо Дворцовой площади и сада Зимнего дворца. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».

Отмечается, что мужчина бежал на встречу с сослуживцами, но увидел кортеж главы государства и его охрану. Он остановился и просто помахал ребятам, чтобы поднять им настроение. Но автомобили остановились, и Путин вышел к нему навстречу.

«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ», — рассказал Морозов в интервью «Комсомолке».

Напомним, в День ВМФ Путин был в Санкт-Петербурге. У президента намечалась обширная программа, но это не помешало ему нарушить свои планы, выйти из машины и пообщаться с горожанами, поздравив их с праздником.