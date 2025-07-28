«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне»: что произошло на Дне ВМФ в Петербурге

В День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге главным героем стал 61-летний Павел Морозов, который три года служил на Северном флоте. Мужчина в тельняшке и бескозырке с Андреевским флагом привлек внимание кортежа президента РФ Владимира Путина, когда тот проезжал мимо Дворцовой площади и сада Зимнего дворца. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».
Отмечается, что мужчина бежал на встречу с сослуживцами, но увидел кортеж главы государства и его охрану. Он остановился и просто помахал ребятам, чтобы поднять им настроение. Но автомобили остановились, и Путин вышел к нему навстречу.
«Внезапно кортеж остановился, и Владимир Владимирович вышел ко мне, чтобы пожать руку. У президента очень сильная, крепкая рука! Меня очень тронул его поступок и поздравление с Днем ВМФ», — рассказал Морозов в интервью «Комсомолке».
Напомним, в День ВМФ Путин был в Санкт-Петербурге. У президента намечалась обширная программа, но это не помешало ему нарушить свои планы, выйти из машины и пообщаться с горожанами, поздравив их с праздником.