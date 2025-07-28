Соучастники нападения на «Крокус» планировали совершить ещё один теракт

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники начали стрелять по людям и подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек и ещё более 500 получили ранения. В рамках расследования были арестованы около 20 человек, в том числе четыре исполнителя нападения.