Соучастники нападения на «Крокус» планировали совершить ещё один теракт

Соучастники нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл» намеревались взорвать культурно-развлекательный центр «Москва» в дагестанском городе Каспийске, следует из материалов уголовного дела.
«В период с 01.02.2024 по 31.03.2024 организаторами террористической организации “Вилаят Хорасан”* Бековым А. И.**, Хикматовым А. М.** принято решение совершить террористический акт в развлекательном комплексе “Москва”, расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, в подготовке к которому приняли участие Солиев Умеджон**, Гадоев Шахромджон**и Исмоилов Зубайдулло**», — сказано в документах, которые цитирует ТАСС.
Отмечается, что для осуществления своего преступного замысла указанные лица изготовили самодельное взрывное устройство. Их планы были сорваны сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники начали стрелять по людям и подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 145 человек и ещё более 500 получили ранения. В рамках расследования были арестованы около 20 человек, в том числе четыре исполнителя нападения.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
** Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.