Тигровая акула напала на жену Андрея Макаревича*

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену Эйнат Кляйн напала тигровая акула.
По словам музыканта, они отправились с инструкторами наблюдать за трехметровыми тигровыми акулами. В какой-то момент хищница прокусила кислородный баллон его жены. Макаревич* отметил, что если бы акула укусила чуть ниже, то Кляйн бы «перекусило пополам».
Специалисты бросились на помощь Кляйн и отогнали акулу. Музыкант отметил, что хищница была очень недовольна.
— Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, — заявил Макаревич* в интервью с проектом «И Грянул Грэм», доступному на YouTube.
В Турции туристы стали все чаще сталкиваться с нападениями акул. По данным СМИ, местные жители зафиксировали тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.
Египетские ученые начали вживлять чипы в акул, которых замечают возле пляжей. Так, специалисты уже чипировали нескольких тигровых, океанических акул и акулу-мако. Для этого рыб сначала выловили, установили устройства, а затем отпустили обратно в море.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.