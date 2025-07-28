Тигровая акула напала на жену Андрея Макаревича*

По словам музыканта, они отправились с инструкторами наблюдать за трехметровыми тигровыми акулами. В какой-то момент хищница прокусила кислородный баллон его жены. Макаревич* отметил, что если бы акула укусила чуть ниже, то Кляйн бы «перекусило пополам».