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Тигровая акула напала на жену Андрея Макаревича*

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену Эйнат Кляйн напала тигровая акула.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену Эйнат Кляйн напала тигровая акула.

По словам музыканта, они отправились с инструкторами наблюдать за трехметровыми тигровыми акулами. В какой-то момент хищница прокусила кислородный баллон его жены. Макаревич* отметил, что если бы акула укусила чуть ниже, то Кляйн бы «перекусило пополам».

Специалисты бросились на помощь Кляйн и отогнали акулу. Музыкант отметил, что хищница была очень недовольна.

— Для меня была неожиданной моя реакция: я находился в метрах трех, надо было броситься, но я окаменел, — заявил Макаревич* в интервью с проектом «И Грянул Грэм», доступному на YouTube.

В Турции туристы стали все чаще сталкиваться с нападениями акул. По данным СМИ, местные жители зафиксировали тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.

Египетские ученые начали вживлять чипы в акул, которых замечают возле пляжей. Так, специалисты уже чипировали нескольких тигровых, океанических акул и акулу-мако. Для этого рыб сначала выловили, установили устройства, а затем отпустили обратно в море.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.