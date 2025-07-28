МЧС рассказало подробности о пожаре со сгоревшим на парковке авто в Перми

Подробности о пожаре с автомобилем, сгоревшим на парковке в Перми, сайту perm.aif.ru рассказали в краевом ГУ МЧС.
Речь идёт о возгорании, которое жители города заметили утром 28 июля. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях появились видео, снятые на улице Васильева. В ролике очевидцы засняли автомобиль, стоящий на парковке автосервиса и охваченный огнём. В небе над транспортом скопились густые клубы чёрного дыма.
Подробности об инциденте сайту perm.aif.ru рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 7:29 часов утра. На место происшествия выехали 9 человек личного состава и две единицы техники.
«По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение автомобиля. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Время ликвидации горения — 07 часов 40 минут», — рассказали perm.aif.ru в управлении.
После ликвидации возгорания ГУ МЧС региона начало проверку для выяснения всех обстоятельств и причин пожара.