В России могут сократить длительность рабочего дня: как это отразится на доходах

Дмитрий Пищальников, занимающий должность вице-президента «Опоры России», поделился своим прогнозом с «Газетой.ру». По его мнению, во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России может уменьшиться до 7 часов 20−25 минут, что на 7−12 минут меньше, чем сейчас.
Эксперт отметил, что сокращение рабочего времени связано с замедлением экономики, снижением спроса и производства. Сокращение рабочего дня приведет к уменьшению доходов россиян. Эксперт не исключил, что доля работников, чьи доходы снизятся, может превысить 40%. Россиянам придется искать дополнительные источники доходов, а это приведет к росту частичной занятости.
Ранее KP.RU сообщил, что Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего времени, связанного с высокими температурами. Там отметили, что обеспечивать работников нормальными условиями труда — прямая обязанность работодателя.