В России могут сократить длительность рабочего дня: как это отразится на доходах

Дмитрий Пищальников, занимающий должность вице-президента «Опоры России», поделился своим прогнозом с «Газетой.ру». По его мнению, во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России может уменьшиться до 7 часов 20−25 минут, что на 7−12 минут меньше, чем сейчас.