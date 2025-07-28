Уроженец Челябинска Платонов отправится в космос в составе экипажа Crew-11

Олег Платонов станет уже пятым представителем Южного Урала, отправившимся в космос. Первым был выпускник Магнитогорского индустриального техникума профтехрезервов Павел Попович. Он побывал в космосе в 1962 и 1974 годах. Вторым стал челябинец Максим Сураев в 2009 и 2014 годах. Третьим — выпускник челябинской школы № 15 Михаил Корниенко, совершивший два полёта в 2010 и 2015 годах. Четвёртым в космос отправился выпускник Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин, который провёл на МКС 371 сутки.