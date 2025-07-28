Уроженец Челябинска Платонов отправится в космос в составе экипажа Crew-11

Уроженец Челябинска Олег Платонов отправится на МКС в составе экипажа Crew-11. Полёт запланирован на конец июля, сообщили в Роскосмосе.
В настоящее время россиянин уже прибыл в центр NASA во Флориде, где готовится к своей первой космической миссии. Его коллеги по экипажу — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.
Уточняется, что старт миссии состоится не ранее 31 июля. Она пройдёт по соглашению о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA.
Олегу Платонову 39 лет. Он родился в Челябинске, в южноуральской столице занимался в Школе юных космонавтов имени Титова. Окончил Краснодарское авиационное училище, затем поступил в Дальневосточный университет, где изучал государственное управление. Военный лётчик, награждён медалью «За отвагу». В отряд космонавтов Платонова зачислили в 2018 году. Он прошёл длительную подготовку и получил официальную квалификацию космонавта-испытателя.
Олег Платонов станет уже пятым представителем Южного Урала, отправившимся в космос. Первым был выпускник Магнитогорского индустриального техникума профтехрезервов Павел Попович. Он побывал в космосе в 1962 и 1974 годах. Вторым стал челябинец Максим Сураев в 2009 и 2014 годах. Третьим — выпускник челябинской школы № 15 Михаил Корниенко, совершивший два полёта в 2010 и 2015 годах. Четвёртым в космос отправился выпускник Южно-Уральского госуниверситета Дмитрий Петелин, который провёл на МКС 371 сутки.