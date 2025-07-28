Пересадка жира для создания идеального лица и тела: вся правда о липофилинге

лицо — настоящее спасение для тех, кто хочет вернуть молодость и свежесть. С его помощью можно увеличить объем скул, подбородка и щек, заполнить носогубные складки и морщины, придать губам чувственность и скорректировать их форму. Результат — помолодевшее, свежее и гармоничное лицо;грудь — прекрасная альтернатива имплантам для тех, кто хочет увеличить грудь на 1−2 размера естественным способом. Кроме того, липофилинг позволяет скорректировать форму груди, устранить асимметрию и улучшить ее контуры;ягодицы — можно увеличить объем, придать им более округлую и подтянутую форму, а также скорректировать их контур;кисти рук — эффективный способ омоложения кожи в данной зоне.