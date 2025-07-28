Глава МОК сказала о возможном допуске белорусов на Олимпиаду 2026 в Италии

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сказал о возможном допуске белорусов и россиян к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля, передает РИА Новости.
Глава МОК пояснила, что с решениями, касающимися допуска белорусских и российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, спешить не будут на заседаниях в сентябре и декабре. Ковентри предположила, что, вероятно, будут двигаться в том же направлении, что в и Париже (белорусские спортсмены выступали на Олимпиаде в 2024 году в нейтральном статусе).
Тем временем белоруска Арина Соболенко призналась, где познакомилась со своим бойфрендом: «Чувствовать себя в безопасности и знать, что не будет утечек информации».
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