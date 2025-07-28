Власти прокомментировали сбой интернета в Красноярске

Власти прокомментировали проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае. Об этом пишет издание «Проспект Мира».
Так, в правительстве Красноярского края, по данным ПМ, не смогли предоставить информации по поводу проблем с мобильным интернетом.
В министерстве цифрового развития Красноярского края отметили, что им нечего добавить к уже имеющейся информации, которую сообщали мобильные операторы на выходных.
В региональном Роскомнадзоре переадресовали в федеральное ведомство, отметив, что лишь у федерального РКН есть полномочия комментировать по данной ситуации.
Комментариев от мэрии Красноярска и регионального УФСБ на данный момент получить не удалось.
Похожие ситуации со сбоем мобильного интернета наблюдаются в других регионах. В частности, в Бурятии.