Глава Роскомоса рассказал, когда в поездах перестанет пропадать Интернет

— Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими, — заявил Баканов в интервью РБК.