Глава Роскомоса рассказал, когда в поездах перестанет пропадать Интернет

Спутниковая программа, с помощью которой в российских поездах перестанет пропадать Интернет, появится в стране в течение полутора лет. Об этом в понедельник, 28 июля, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
— Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими, — заявил Баканов в интервью РБК.
Также замминистра транспорта России Андрей Никитин заявил, что высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах. Министр отметил, что железнодорожный транспорт менее подвержен жестким сертификационным требованиям, что позволяет быстрее внедрять в поезда современные технологические решения.