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Глава Роскомоса рассказал, когда в поездах перестанет пропадать Интернет

Спутниковая программа, с помощью которой в российских поездах перестанет пропадать Интернет, появится в стране в течение полутора лет. Об этом в понедельник, 28 июля, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Спутниковая программа, с помощью которой в российских поездах перестанет пропадать Интернет, появится в стране в течение полутора лет. Об этом в понедельник, 28 июля, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

— Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию. И просто вы будете понимать, что садясь в ту же электричку или поезд дальнего следования, у вас сигнал не пропадает и вы всегда на связи со своими родными и близкими, — заявил Баканов в интервью РБК.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что на протяжении всего пути высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет. По магистрали будет курсировать новый российский локомотив, способный набирать скорость до 360 километров в час.

Также замминистра транспорта России Андрей Никитин заявил, что высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах. Министр отметил, что железнодорожный транспорт менее подвержен жестким сертификационным требованиям, что позволяет быстрее внедрять в поезда современные технологические решения.

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