История про «Шрека» получит долгожданное продолжение: съемки скоро стартуют

Знаменитая франшиза «Шрек» получит долгожданное продолжение. Стало известно о создании отдельного проекта, посвящённого Ослу — верному товарищу главного героя, который полюбился зрителям благодаря своему неугомонному характеру и остроумию. Об этом рассказал актер Эдди Мёрфи, который озвучил этого героя франшизы.
«Мы всё ещё в павильоне и, в буквальном смысле, всё ещё работаем над “Шреком”. В сентябре мы начинаем работу над “Осликом”, если всё пойдёт по плану», — рассказал голливудский актер у себя в блоге.
У ответвления есть возможность стать удачным продолжением серии «Шрек», особенно если в нём будут применены оригинальные творческие подходы, как это было в предыдущем ответвлении о Коте в сапогах, закончил Эдди Мерфи.
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