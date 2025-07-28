WP: Трамп раздражен из-за ошибок Белого дома в шумихе по делу Эпштейна

В центре внимания оказалась генеральный прокурор штата Флорида Пэм Бонди. Она не раз говорила о своём желании обнародовать материалы по делу Эпштейна, но сама же участвовала в создании документа, который рекомендовал не публиковать дополнительные сведения. По мере того как интерес общества к делу возрастал, Трамп лично потребовал от неё раскрыть ранее закрытые файлы.