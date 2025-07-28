WP: Трамп раздражен из-за ошибок Белого дома в шумихе по делу Эпштейна

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил своё недовольство действиями администрации в связи с ситуацией вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP).
По словам источников, глава государства разочарован ошибками, допущенными администрацией, и отсутствием чёткого плана действий у членов правительства, которые полагали, что интерес общественности к делу Эпштейна угаснет сам собой.
Один из источников сообщил изданию, что подобные проблемы могут привести к кадровым изменениям в команде Трампа. Однако другой источник опроверг эту информацию, заявив, что увольнения маловероятны.
В центре внимания оказалась генеральный прокурор штата Флорида Пэм Бонди. Она не раз говорила о своём желании обнародовать материалы по делу Эпштейна, но сама же участвовала в создании документа, который рекомендовал не публиковать дополнительные сведения. По мере того как интерес общества к делу возрастал, Трамп лично потребовал от неё раскрыть ранее закрытые файлы.
Стивен Солцберг, бывший сотрудник Министерства юстиции США и профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона, комментируя ситуацию, подчеркнул, что власти совершили ошибку, недооценив масштаб общественного возмущения.
Ранее сообщалось, что администрация Белого дома выпустила директиву, предписывающую сотрудникам воздерживаться от обсуждения фигуры Джеффри Эпштейна без предварительного согласования с руководством.