В Хабаровском крае временно ограничили проезд на нескольких дорогах: что случилось

Накануне в Вологодской области произошло необычное ДТП — водитель КамАЗа разрушил мост, проигнорировав запрещающий знак. 63-летний водитель перевозил песок и заблудился в Череповецком округе. Чтобы развернуться, он заехал на мост через реку Кензу, хотя знак явно запрещал это делать. Конструкция не выдержала веса груженого КамАЗа и рухнула. К счастью, обошлось без пострадавших.