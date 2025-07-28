В Хабаровском крае временно ограничили проезд на нескольких дорогах: что случилось

Утром 28 июля на нескольких участках основных транспортных артериях Хабаровского края введены временные ограничения. О том, что произошло, сообщает «КП — Хабаровск».
Так, из-за плохого состояния дорожного полотна ограничения ввели на дороге от Полины Осипенко до поселка Березового. Впрочем, здесь запрет на проезд относится к грузовикам тяжелее 16 тонн.
Еще два участка, на трассе от Селихина до Николаевска-на-Амуре и участке с 60 по 105 километр той же дороги, полностью перекрыто движение из-за разрушившихся мостов на реках Татарка и Аксян.
В региональном управлении МЧС отмечают, что в ряде районов края продолжаются дожди, что может ухудшить ситуацию на дорогах.
Накануне в Вологодской области произошло необычное ДТП — водитель КамАЗа разрушил мост, проигнорировав запрещающий знак. 63-летний водитель перевозил песок и заблудился в Череповецком округе. Чтобы развернуться, он заехал на мост через реку Кензу, хотя знак явно запрещал это делать. Конструкция не выдержала веса груженого КамАЗа и рухнула. К счастью, обошлось без пострадавших.