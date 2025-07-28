Белорусы чаще всего покупают онлайн одежду, электроприборы и запчасти к авто

В 2024 году белорусы чаще всего покупали онлайн одежду (18,3%), инструменты и электробытовые приборы (15,8%). Среди частых покупок в интернете у белорусов детали и принадлежности для автомобилей (речь идет про 8,5%). Онлайн приобретали и стройматериалы (7,4%), а также парфюмерию, косметику, туалетные принадлежности (4,2%).