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Белорусы чаще всего покупают онлайн одежду, электроприборы и запчасти к авто

Белстат озвучил самые частые покупки белорусов в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы чаще всего покупают онлайн одежду, электроприборы и запчасти к авто. Это следует из обзора Национального статистического комитета, приуроченного ко Дню торговли 26 июля. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

В 2024 году белорусы чаще всего покупали онлайн одежду (18,3%), инструменты и электробытовые приборы (15,8%). Среди частых покупок в интернете у белорусов детали и принадлежности для автомобилей (речь идет про 8,5%). Онлайн приобретали и стройматериалы (7,4%), а также парфюмерию, косметику, туалетные принадлежности (4,2%).

Кстати, 16% всех белорусов и 9% населения Минска работают в сфере торговли.

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