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В Ростовской области измерили уровень радиации в конце июля

Информация размещена на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 27 июля обстановка остаётся стабильной. Аварийных ситуаций и экстремально высокого уровня загрязнения на территории ЮФО нет.

Особо тщательно мониторинг ведётся в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов. К таковым относятся некоторые промышленные предприятия, в том числе АЭС. На территории Южного федерального округа мощность излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), что считается допустимым значением.

«В районе Ростовской АЭС мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10−0,15 мкЗв/ч (11,5−17,3 мкР/ч), что не превышало естественного радиационного фона», — добавили в ведомстве.