В Ростовской области измерили уровень радиации в конце июля

Особо тщательно мониторинг ведётся в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов. К таковым относятся некоторые промышленные предприятия, в том числе АЭС. На территории Южного федерального округа мощность излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), что считается допустимым значением.