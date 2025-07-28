В Ростовской области измерили уровень радиации в конце июля

По состоянию на 27 июля обстановка остаётся стабильной. Аварийных ситуаций и экстремально высокого уровня загрязнения на территории ЮФО нет.
Особо тщательно мониторинг ведётся в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов. К таковым относятся некоторые промышленные предприятия, в том числе АЭС. На территории Южного федерального округа мощность излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), что считается допустимым значением.
«В районе Ростовской АЭС мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10−0,15 мкЗв/ч (11,5−17,3 мкР/ч), что не превышало естественного радиационного фона», — добавили в ведомстве.