В Сочи начали брать деньги за тень на пляжах

У арендаторов есть прайс за узкую полоску тени, сообщают очевидцы.
С отдыхающих на пляже в Сочи стали брать деньги за место в тени. У арендаторов есть даже прайс на узкую полоску тени. Об этом сообщают очевидцы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ АТОР отреагировали на аренду мест на пляжах Сочи.
«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — заявили очевидцы. Их слова приводит «Российская Газета».
Ранее президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин назвал аренду мест на пляжах Сочи нелегальной. По его словам, пляжи находятся в муниципальной собственности. В связи с этим, арендодатели нарушают закон. При наблюдении таких случаев, он посоветовал обратиться в Роспотребнадзор или в администрацию города.