Через приложение «Госуслуги Дом» теперь можно быстро связаться с аварийной службой

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС). Для таких случаев предусмотрен номер телефона, который уже внесен управляющей организацией в ГИС ЖКХ. Правда, специалисты советуют на всякий случай убедиться, что такой телефон в приложении есть.