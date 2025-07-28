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Через приложение «Госуслуги Дом» теперь можно быстро связаться с аварийной службой

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС).

В приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС). Для таких случаев предусмотрен номер телефона, который уже внесен управляющей организацией в ГИС ЖКХ. Правда, специалисты советуют на всякий случай убедиться, что такой телефон в приложении есть.

Порядок действий в экстренных случаях такой: на главном экране приложения нажать кнопку «Авария», потом указать тип проблемы, и на экране отобразится актуальный номер с кнопкой для звонка.

Чтобы совершать аварийные звонки, собственники жилья должны иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, а арендаторам или родственникам владельца квартиры необходимо получить от него гостевой доступ.