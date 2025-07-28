В статье уточняется, что Тайрон Слабберт и Йован Майнхардт подписали соглашение на полгода, чтобы работать медиками скорой помощи. До начала выполнения прямых обязанностей их вовлекли в процесс военной подготовки. Близкие Слабберта утверждают, что с самого начала не было никаких признаков, указывающих на вероятность их участия в военных столкновениях.