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На Украине задержали парамедиков из ЮАР по обвинению в дезертирстве

Родственники задержанных на Украине граждан ЮАР обратились за помощью в посольство.

Источник: Аргументы и факты

Два гражданина из Южно-Африканской Республики (ЮАР), прибывшие на территорию Украины для работы парамедиками, были задержаны и обвиняются в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщило издание City Press.

В статье уточняется, что Тайрон Слабберт и Йован Майнхардт подписали соглашение на полгода, чтобы работать медиками скорой помощи. До начала выполнения прямых обязанностей их вовлекли в процесс военной подготовки. Близкие Слабберта утверждают, что с самого начала не было никаких признаков, указывающих на вероятность их участия в военных столкновениях.

«Они воспользовались возможностью пройти медицинскую подготовку по шестимесячному контракту с хорошей оплатой. Им обоим пришлось оплатить проезд до Польши, а затем и билеты на поезд до Львова, Украина», — поделилась родственница одного из задержанных Сильвия ван Вик.

Слабберт и Майнхардт предприняли попытку покинуть Украину. Они направились в сторону польской границы, однако были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Гражданам ЮАР предъявили обвинение в несоблюдении условий контракта и дезертирстве, после чего их поместили под стражу. Родственники задержанных обратились за помощью в посольство.

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