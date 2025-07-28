С 1 августа все сервисы и услуги для хабаровчан будут на одной платформе

С 1 августа в Хабаровском крае начнёт работу новая цифровая платформа «ДоброХаб». Проект запускается в тестовом режиме и призван объединить все ключевые сервисы и услуги для жителей и гостей края, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Презентация цифровой экосистемы прошла в ходе выездного заседания правительства в Нанайском районе. Подробности о платформе представил министр цифрового развития и связи Евгений Дёмин. По его словам, «ДоброХаб» ориентирован на удобство пользователей и уже включает функции по приёму обращений, контролю за решением проблем и доступу к госуслугам.
При разработке проекта за основу были взяты столичные решения — платформа «Наш город» и подмосковный «Добродел».
«Попросил всех министров и глав муниципалитетов подключиться к работе и оценить, чего не хватает, чтобы сервис был действительно полезен людям», — подчеркнул глава региона важность обратной связи на этапе тестирования.
Реализация цифровой платформы в крае соответствует поручениям Президента России Владимира Путина, направленным на развитие современных инструментов обратной связи и цифровой трансформации государственного управления.
Работа над «ДоброХабом» ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». После отладки в тестовом режиме платформа будет доступна широкой аудитории.