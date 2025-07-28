С 1 августа все сервисы и услуги для хабаровчан будут на одной платформе

Презентация цифровой экосистемы прошла в ходе выездного заседания правительства в Нанайском районе. Подробности о платформе представил министр цифрового развития и связи Евгений Дёмин. По его словам, «ДоброХаб» ориентирован на удобство пользователей и уже включает функции по приёму обращений, контролю за решением проблем и доступу к госуслугам.