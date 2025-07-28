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Новосибирск получит карту бесплатного Wi-Fi из-за сбоев мобильной связи

Новосибирск получит карту бесплатного Wi-Fi из-за сбоев мобильной связи.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирской области до конца лета создадут единую карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi в связи с регулярными перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, «на карту будут нанесены не только публичные Wi-Fi-точки, но и места с работающими внутренними базовыми станциями — крупные торговые центры, метрополитен, спортивные и культурные учреждения».

Инициатива реализуется по аналогии с девятью другими регионами России, где уже созданы подобные карты в условиях нестабильной мобильной связи. Карта призвана помочь жителям области оставаться на связи в период перебоев с интернетом. В настоящее время ведётся сбор информации обо всех доступных точках бесплатного Wi-Fi на территории региона.