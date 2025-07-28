Новосибирск получит карту бесплатного Wi-Fi из-за сбоев мобильной связи.

Власти Новосибирской области до конца лета создадут единую карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi в связи с регулярными перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, «на карту будут нанесены не только публичные Wi-Fi-точки, но и места с работающими внутренними базовыми станциями — крупные торговые центры, метрополитен, спортивные и культурные учреждения».