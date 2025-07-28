«Аэрофлот» предупредил о возможной корректировке расписания рейсов

Тогда же Росавиация сообщила, что не планирует компенсировать авиакомпаниям убытки, которые возникли из-за задержек и отмены рейсов в московских авиагаванях. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что на данный момент «этот вопрос не обсуждается».