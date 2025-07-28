«Аэрофлот» предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в информационной системе. Об этом в понедельник, 28 июля, заявили в пресс-службе авиакомпании.
По словам представителей компании, ожидаются переносы и отмены некоторых рейсов. Пассажирам рекомендовали следить из информацией на онлайн-табло и информационных табло в аэропортах.
— В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов, — передает Telegram-канал «Аэрофлота».
Ранее пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что из-за вводившихся ограничений в столичном аэропорту Шереметьево некоторые рейсы отменят или перенесут. Также в компании заявили, что возврат и переоформление билетов в кассах и офисах продаж временно недоступны.
Тогда же Росавиация сообщила, что не планирует компенсировать авиакомпаниям убытки, которые возникли из-за задержек и отмены рейсов в московских авиагаванях. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров подчеркнул, что на данный момент «этот вопрос не обсуждается».