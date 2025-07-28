Мошенники начали обманывать россиян, которые оформляют шенгенские визы

После этого пользователь получает сообщение якобы от портала госуслуг, но с мобильного номера, в котором сказано, что профиль пользователя был задействован для входа. А в следующих сообщениях говорится о выгрузке данных с аккаунта на «Госуслугах» на электронную почту. Последним приходит СМС об оформленной доверенности и с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее.