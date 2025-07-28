Мошенники начали обманывать россиян, которые оформляют шенгенские визы

Россиян предупредили о мошеннической схеме при оформлении шенгенской визы.
Как рассказал гендиректор SafeTech Денис Калемберг, аферисты звонят гражданам РФ, которые обращались в визовый центр для подачи документов, под видом представителей посольств якобы для уточнения деталей или снятия вопроса по документам. Для подтверждения данных они просят назвать код из СМС, передает РИА Новости.
После этого пользователь получает сообщение якобы от портала госуслуг, но с мобильного номера, в котором сказано, что профиль пользователя был задействован для входа. А в следующих сообщениях говорится о выгрузке данных с аккаунта на «Госуслугах» на электронную почту. Последним приходит СМС об оформленной доверенности и с призывом перезвонить, если пользователь не делал ее.
В результате человек перезванивает, а аферисты убеждают жертву в необходимости взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет» или передать якобы инкассатору, чтобы ее не обвинили в попытке финансирования терроризма.
Эксперт подчеркнул, что такие атаки рассчитаны на россиян, которые недавно подавали документы на шенгенскую визу, поэтому жертвы при первом звонке в большинстве случаев не распознают мошенников.
Ранее сообщалось, что мошенники могут выдавать себя за глубоко верующих людей, чтобы получить деньги и имущество доверчивых одиноких пожилых людей.