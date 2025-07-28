«Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем

В функционировании информационных систем авиаперевозчика возникли неполадки утром в понедельник, 28 июля. Вероятно, возникнут проблемы с доступом к услугам. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале «Аэрофлота».
В связи с этим предполагается необходимость внесения изменений в график полётов. В частности, возможны перенос и отмена рейсов. Пассажирам рекомендуется проверять информацию о статусе рейсов на онлайн-табло, а также на информационных экранах в аэропорту и слушать объявления по громкой связи.
В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы устранить неполадки. В компании делают всё, чтобы восстановить штатный режим работы.
Ранее KP.RU сообщил, что более 40 рейсов были задержаны в аэропорту Пулково Санкт-Петербург. Причем пассажиры по несколько часов ждали взлета своего рейса. Все из-за введение особого режима «Ковер», связанного с атакой БПЛА Украины. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.